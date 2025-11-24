黃子佼案二審宣判前夕！吹哨者開腔反擊「全數和解論」

娛樂中心／李汶臻報導

藝人黃子佼前（2023）年6月爆出性騷醜聞，捲入「#Me Too」事件後，又進一步被追出涉持有逾多達2000部未成年性影像，受害少女至少有47人。黃子佼一審遭判8月徒刑，全案進入二審，高等法院將於明（25）日宣判。而就在宣判前夕，黃子佼突然透過律師發聲明，宣布已和全數被害人和解。對此，整起MeToo事件的吹哨者Zofia稍早就在社群平台開腔反擊黃子佼，寫下「有些人道歉只是為了息事寧人」，並開轟所謂的「全數和解」，並不包括整群人。

廣告 廣告

黃子佼突宣布「全數和解」被害人！吹哨者開腔「點名這群人」反擊了

黃子佼透過律師發聲明，曝光和解細節。（圖／翻攝「昪正國際法律事務所」臉書）

回顧整起案情，旅法網紅Zofia與另一位女性2023年指控某男主持人，在她17歲時對其實施強吻並誘拍私密影音；事後台北地檢署偵結兩案，決定不起訴簽結。但檢警後來在搜查黃子佼硬碟的過程中，查出黃子佼竟是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，更發現其從中下載大量影片。

黃子佼突宣布「全數和解」被害人！吹哨者開腔「點名這群人」反擊了

黃子佼（左）2023年捲入性騷醜聞，他2025年10月證實與女星孟耿如（右）離婚。（圖／翻攝自黃子佼臉書影片、孟耿如臉書）





事件發展至今，Zofia一直被網友譽為「吹哨者」。對於黃子佼突然在二審結果出爐前一天，透過其律師對外發布聲明，宣布「感謝所有被害人諒解，全數和解」一事，Zofia稍早透過臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」發文回應了。貼文中她隻字未提黃子佼的名字，但文中提到「映入眼簾的那套精心設計過的藍色套裝」，很難不讓人聯想是在影射多次出庭、全穿著同一件藍色襯衫的黃子佼。

黃子佼突宣布「全數和解」被害人！吹哨者開腔「點名這群人」反擊了

藝人黃子佼多次出庭，全穿上深藍色襯衫。（圖／民視新聞資料照）





Zofia在貼文開頭狠批：「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人」，接著對於所謂的「全數和解」說法，她一針見血指出「並不包括那些曾經被他性騷，還有他稱『合意性交』的那些女孩」。但Zofia也深知「司法辦案得有實證」，導致十幾年前那些受傷的女孩子，「只能舔舐傷口，試著與自己和解」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：黃子佼突宣布「全數和解」被害人！吹哨者開腔「點名這群人」反擊了

更多民視新聞報導

吳慷仁離開中國了！返台「有感而發」第一順位曝

夜市牛排攤火爆畫面曝！2男「為周子瑜」隔空互噴

黃子佼律師宣布「全數和解」！全文曝內幕：感謝被害人諒解

