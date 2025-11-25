黃子佼案撤銷原裁定 二審遭判1年6月.緩刑4年

台北市 / 綜合報導

藝人黃子佼涉嫌持有兒少性影像，一審遭判8個月，高院二審認為黃子佼同時違反個資法，但考量他已和全數37位被害人和解，改判1年6個月及緩刑4年，等同於「不用被關」。不過《兒少性剝削法》去年7月修法，加重「購買持有」最高可判7年，但黃子佼適用舊法，因此閃過。不過案件還有10人因身分不詳退回檢方，全案還可再上訴。

深深一鞠躬，向被害人致歉，藝人黃子佼，在創意私房論壇，持有上千部兒少性影像，黃子佼一審被判8個月，案件上訴二審，高院認定除了持有，黃子佼還涉個資法，判1年6個月，可緩刑4年，併罰180小時勞動服務，加3堂法治教育課。

廣告 廣告

台灣高等法院王行政庭長屏夏說：「被告有彌補被害人所受損害的收益，以及具體作為，37位被害人也都同意，給予被告緩刑的機會。」黃子佼雖坦承持有兒少性影像，強調下載影片是在法律禁止前，只需行政罰鍰，但過程中歷經兩次修法，黃子佼緩刑免囚，因為適用112年的舊法，最高只能處一年，而去年再度修法，無正當理由持有可判3年以下，有支付對價而持有最高可處7年，加重了但黃子佼也閃過了，但看看美國，故意持有可處10年以下，含12歲以下則依加重性侵，最高可處20年。

台北市議員(社民)苗博雅說：「本案在一二審對於新舊法適用，其實有不同看法，所謂是否給予緩刑，在社會上有重大的爭議，那我主張檢察官應該要依法提起上訴。」法院認定的37名被害人，雖然都同意以數十萬元和解，另有10人身分不明退回檢方重查，加上吹哨者控訴，還有遭到性騷強制性交的女性，沒獲得道歉，這起風暴恐怕未完待續。

原始連結







更多華視新聞報導

黃子佼持兒少性影像二審獲緩刑 高院：已賠償37人

黃子佼藏2259部性影像 二審判1年6月緩刑免關！

黃子佼與被害人「全和解」 聲明懺悔：愚蠢好奇失妻女

