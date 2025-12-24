黃子佼案未落幕！高檢署認「不宜緩刑4年」 今再提上訴

台灣高等檢察署上訴黃子佼案。（圖／本刊資料照）

藝人黃子佼違反《兒少性剝削防制條例》一審被判8月，案經上訴以後，台灣高等法院於11月25日改依《個人資料保護法》等罪改判黃子佼1年6月、緩刑4年，服務180小時義務勞務以及參加3場次的法治教育，可上訴。台灣高檢署則於今（12月24日）向最高法院提起上訴。

台灣高檢署對黃子佼案於今日提起上訴，主要理由為對於兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，不宜宣告緩刑僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法。

回顧案情，黃子佼2023年被爆「#MeToo」風波，遭查自2014年起註冊成為「創意私房」會員，並非法持有2259部未成年性影像，一審遭判8月徒刑併科罰金10萬元。上訴後，黃子佼力拼輕判以及緩刑，多次在媒體鏡頭前道歉外，更積極向被害人談和解。

11月24日，黃子佼透過律師發布聲明，表示目前已在法院協助下，向全數的被害人完成和解，並指出「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」

二審判決於11月25日出爐，台灣高等法院宣判撤銷原審，依照《個人資料保護法》成年人故意對少年犯個人資料保護法等罪改判黃子佼1年6月、緩刑4年，服務180小時義務勞務以及參加3場次的法治教育，可上訴。

