黃子佼案被害人仍長夜漫漫 律師籲追拍攝及平台共犯

黃子佼在「創意私房」購買未成年女子性影像案，二審高等法院今（25日）依個資法加重改判1年6月，緩刑4年，另須履行180小時義務勞動與3場法治教育。然而，受害者影像至今仍在網路流傳，但對被害人而言夜晚仍然漫長，被害人律師團楊佳陵律師及楊定諺律師今強調，「正義的道路尚未走完」，真正躲在境外平台、拍攝者與散布者背後的共犯網絡至今未被追究，呼籲檢警全面追查，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

本案被害人自案發以來承受劇烈心理創傷，不少被害人至今仍無法走出陰影，即便在家屬與律師一路陪伴，但最害怕的仍是影像永遠無法完全下架的現實，真正始作俑者至今仍逍遙法外。境外平台利用匿名註冊與伺服器藏匿，使性剝削犯罪難以追查，而大量未成年影像在平台上流通牟利。

被害人認為，黃子佼雖在二審認罪，但外界切勿忽略另一個更龐大的犯罪鏈條，這起案件的本質，不只是購買影像，而是背後製作、拍攝、上架、牟利的整套產業。被害人認為，自己被性剝削的畫面至今無法完全從網路上消除，「那是完全無法抹去的恐懼」

被害人律師團楊佳陵律師及楊定諺律師今表示，代被害人感謝各界及媒體朋友的持續關心，律師團已在司法程序中為當事人爭取到現階段所能達成的最佳權益與正義，聲明指出，特別感謝民，刑事法官們在整個審理過程中，展現了高度的同理心與耐心，不僅依法保護了被害人的隱私，更給予了被害人充分陳述的空間與尊重。這份來自司法的溫暖，是支持被害人走下去的重要力量。

楊佳陵律師及楊定諺律師表示，基於對當事人的保護及保密義務，律師團無法透露案件細節，律師指出，黃子佼先生在昨天的聲明稿所言「若沒有下載就沒有人會供給」，律師團認為這個聲明相當關鍵。這句話不僅揭示了數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為黃子佼深切反省的起點。律師團期盼黃子佼能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

楊佳陵律師及楊定諺律師表示，正義的道路尚未走完，黃子佼的案件僅是冰山一角。那些最初拍攝、製作、上傳這些影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多逍遙法外。他們才是這條黑暗產業鏈的源頭。

聲明指出，律師團在此沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步。請務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，也讓每一位被害人都能獲得完整的公平正義。唯有如此，我們才能真正保護國家的未來，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

