黃子佼案35受害者變2000多人！律師揭關鍵：二審法官很有智慧
藝人黃子佼持有2259部兒少性影像案，一審判刑8月，二審改判刑1年6月、緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。律師劉韋廷表示：「其實二審法官是很有智慧！」改依《個人資料保護法》判決，讓被害人從35人變成兩千多人。
律師劉韋廷指出，黃子佼在二審宣判前說跟被害人達成和解，因此換取法官判決緩刑，掀起「給錢就可免坐牢」的爭議：「其實二審法官是很有智慧的，本來一審只有判決8個月，但二審加重到1年6個月」，主要原因為一審判決針對的是未成年的性影像罪，二審是用《個人資料保護法》不限於未成年人：「二審光黃子佼下載的所有相關的性影像就高達兩千多個人。」
劉韋廷表示，這兩千多名受害者未來還可以向黃子佼提起民事求償：「不是只有那35個被害人而已！」所以光法條不一樣，被害人人數也不一樣：「因此從8個月拉到1年6個月，黃子佼案不只是有跟35人和解就了事了。」
