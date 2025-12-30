黃子佼涉兒少法獲判緩刑 高院裁定延長境管8個月

即時中心／顏一軒報導

藝人黃子佼因收藏2259部未成年性影片涉嫌犯罪，北院去（2024）年12月3日一審宣判8個月徒刑，併罰10萬，經上訴後今（2025）年11月25日二審撤銷原判決，改判1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，全案可上訴至第3審。由於他的境管令將於明（2026）年1月1日屆滿，高院昨（29）日開庭訊問，黃子佼請假未到庭，稍早裁定出爐，自明年1月2日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

關於裁定延長境管8個月的理由，高院說明，考量黃子佼長年以來，有多次前往中國、香港、日本等地之入出境紀錄，如令被告得以自由出境、出海，非無藉機逃亡之可能，因此裁定黃姓被告自明1月2日起延長限制出境、出海8個月，若不服裁定，應於收受送達後10天內，向高院提出抗告狀。

針對二審判決，高院發言人王屏夏表示，本院114年度矚易字第1號，黃姓被告持有兒少性影像案件今日宣判，撤銷原判決，黃子佼成年人故意對少年犯《個人資料保護法》第41條之非公務機關非法蒐集處理個人資料罪，處有期徒刑1年6個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關政府機構等提供180小時之義務勞務以及接受法制教育3場次。

王屏夏指出，高院合議庭撤銷原判決的原因，是由於原判決「漏未斟酌」被告所為，同時涉犯非法蒐集、處理個人資料罪，並應加重其刑；另，原判決認定被害人的人數為35人，但經合議庭審理後認定人數為37人。

王屏夏提及，高院合議庭審酌被告為了「一己私慾」，主動加入「創意私房」論壇成為會員，並且從該論壇購買、下載與儲存兒少性影像及個人資料，對於我國兒童少年身心健全發展的環境「影響非輕」，因此量處上述的刑度。

另，高院合議庭並考量被告先前未因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，而且與37位被害人都已經達成和解，給付、賠償完畢，足見被告有彌補個被害人所受損害的真意以及具體作為；同時，37位被害人也都同意給予被告緩刑的機會，因此宣告緩刑4年，緩刑期間並須付保護管束，並且須提供義務勞務及接受法治教育，本件仍得上訴。





