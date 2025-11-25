黃子佼涉性影像案獲緩刑！被害人委任律師哽咽了：還有人在角落裡沒人幫忙

黃子佼案被害人委任律師楊佳陵表示，不會對判決上訴。侯柏青攝



藝人黃子佼下載2259個未成年少女性影像，一審依《兒少性剝削條例》判8月，二審今天則依《個人資料保護法》改判黃子佼1年6月，但予以緩刑4年。被害人委任律師楊佳陵表示「不會上訴」，但她也認為，此案凸顯現行法律對於嚇阻數位性犯罪「還有不足之處」，她語帶哽咽說，希望這個判決能讓社會意識到「只要有一次下載，就會對一個孩子造成一輩子無法抹滅的傷害」。

藝人黃子佼涉嫌下載2259個未成年少女性影像，共有47人受害，他一開始狡辯不知情，後來才擠牙膏部分坦承，甚至大嘆「我是黃子佼，但我已經不是黃子佼了」。

一審認定共有35名被害人，判黃子佼8月，檢方上訴二審還併案追加《個人資料保護法》罪名拚重判，黃子佼在二審大撒幣換和解，高院今天改依《個資法》重判黃子佼判1年6月，但諭知緩刑4年，必須服180小時的勞動服務及3場法治教育課。全案仍可上訴。

黃子佼今天未出席聽判，僅有被害人A女委任律師出庭，而被害人委任律師楊佳陵、楊定諺則前往高院聆判。

A女委任律師楊佳陵指出，司法的判決，對於我們和被害人的來說，刑度的長短有沒有去關，從來不是最後的目的，我們真正的重點是，這個判決能不能讓社會全體都意識到，只要有一次的下載，就會對一個孩子、一個兒少，造成無法抹滅、一輩子的傷害。

楊佳陵說，我們希望這個案件的結束，是被害人療癒的開始，也是我們台灣社會對兒少保護的重新開始；我們尊重法院在現實法律框架下的裁量，這個結果，某程度也凸顯了，我們現在的法律對於要嚇阻這種數位性犯罪，可能還有不足之處。

她語帶哽咽說，我們知道還有被害人，還在角落裡沒有人幫忙，我們更希望看到的是未來立法的修正，還有我們全體社會對這個議題，我們要持續監督，因為這個比任何單一的案件，單一個人，受到什麼樣的判決，是更重要的事情，我們感恩司法的努力，真正的正義不只在法庭裡面，更在於我們要怎麼樣為我們每一個孩子建立一個更安全的社會。

對於黃子佼是否與「全數被害人」達成和解等，楊佳陵表示不便說明，但強調「不會上訴」。

被害人委任律師5點聲明

一、謹代被害人A女感謝各界及媒體朋友的持續關心，本所作為被害人A女的告訴代理人，在此說明，我們已在司法程序中，為當事人爭取到現階段所能 達成的最佳權益與正義。

二、我們要特別感謝民、刑事法官們在整個審理過程中，展現了高度的同理心與耐心，不僅依法保護了被害人的隱私，更給予了被害人充分陳述的空間與尊重。這份來自司法的溫暖，是支持被害人走下去的重要力量。

三、基於對當事人的保護及保密義務，我們無法透露案件細節。

四、對於黃子佼先生在聲明稿所言「若沒有下載就沒有人會供給」，我們認為這個聲明相當關鍵。這句話不僅揭示了數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點。我們期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、 防止再犯的具體行動。

五、然而，正義的道路尚未走完。黃先生的案件僅是冰山一角。那些最初拍攝、 製作、上傳這些影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多逍遙法外。他們才是這條黑暗產業鏈的源頭。

六、我們在此沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步。 請務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，也讓每一位被害人都能獲得完整的公平正義。唯有如此，我們才能真正保護國家的未來，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

安理國際法律事務所 楊佳陵律師

