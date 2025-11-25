黃子佼涉持兒少性影像 二審判1年半、緩刑4年

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審判刑8月，經上訴，二審台灣高等法院今天（25日）改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

藝人黃子佼（圖）涉購買持有兒少性影像案，二審台灣高等法院25日改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年。（中央社資料照）

黃子佼被控自民國103年2月起，自「創意私房」網路論壇購買兒童及少年性影像，經查性影像的兒少人數為35人，一審台灣台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑；經上訴，二審由高院審理。台灣台北地方檢察署另查出黃子佼有12名未成年影像，且被害人控訴違反個資法，移送高院併辦審理。

Yahoo奇摩關心您：若發現性影像流傳，請「不」拍、「不」傳、「不」留，一起防制性影像散布。 並尋求下列管道申訴、下架：

※ 衛福部性影像處理專線：02-6605-7373

※ 性影像處理中心線上申訴與下架