即時中心／徐子為報導



藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，儘管他撒錢，與被害者賠償並和解，他涉嫌購買兒少性影像，二審依違反《個資法》判刑1年6個月、緩刑4年，現正上訴最高法院。由於先前黃子佼被限不得出境、出海，但明年1月1日將期滿，高院明（29）天將開庭訊問黃子佼。





藝人黃子佼日前遭查出為「創意私房」高級會員，持有2845部未成年性影像被起訴，二審審理期間，高院為確保日後審判程序進行，自今年5月2日起限制黃子佼出境、出海8個月並具保50萬元。不過期限將於明年1月1日屆滿，台灣高檢署本月24日已提起上訴，主張黃子佼不適合宣告緩刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／黃子佼涉持2845部未成年性影像 限制出境、出海將期滿

