黃子佼獲緩刑不用被關了 被害人發聲「還有人在角落裡沒人幫忙」

黃子佼涉持兒少性影像二審賠錢和解換「免關」，一位被害人透過律師楊佳陵發表聲明，提醒「還有被害人在角落裡沒有人幫忙」，希望社會持續監督。

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像被檢方起訴，台灣高等法院今（25日）二審改判1年6月、緩刑4年，黃幾乎確定不用入獄服刑。一位被害人透過律師楊佳陵發表聲明，提醒「現在還有被害人在角落裡沒有人幫忙」，希望社會持續監督，幫孩子們建立更安全的社會。至於黃子佼是否與全數被害人達成和解？楊佳陵表示不便對外說明，僅強調「她的當事人不會上訴」。

本案某位被害人透過楊佳陵發布聲明，強調「尊重法院判決，對於我們與被害人來說，刑度長短或是否有無進監獄，從來不是最後的目的，真正的重點是，這判決能不能讓社會意識到，只要有一次的下載，就會對一個孩子、一個兒少造成無法抹滅一輩子的傷害，希望這個案件結束，是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始」。楊佳陵指出，判決結果某個程度也凸顯現在的法律對於要嚇阻數位的性犯罪，還有不足之處，現在依然有被害人還在角落裡面沒有人幫忙，更希望看到的是未來立法的修正，還有全體社會對這個議題持續監督，這比任何單一案件、單一個人受到什麼樣的判決更重要，真正的正義不只在法庭裡面，更在於要怎麼為每個孩子建立更安全的社會。

對於黃子佼在聲明稿稱「若沒有下載就沒有人會供給」，這位被害人的聲明指出，這句話不僅揭示數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為黃深切反省的起點，期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動；而黃子佼的案件僅是冰山一角，那些最初拍攝、製作、上傳影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多逍遙法外，他們才是這條黑暗產業鏈的源頭，呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步，務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，才能真正保護國家的未來，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

◆《中廣新聞》提醒：

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案

113專線，求助專業社工人員

◎被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪