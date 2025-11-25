黃子佼獲緩刑免關…被害人律師：檢警務必持續追查「黑暗產業鏈」共犯結構

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，被害人多達37人，一審依兒少法判刑8月，黃子佼昨發表聲明稱「已和全部被害人和解」，高等法院今依違反個資法改判1年6月、緩刑4年，1位被害人的委任律師楊佳陵聆判後表示，尊重高院判決，黃子佼的刑期的長短或是否被關，並非重點，遏阻數位性犯罪仍有不足之處，仍有被害人在角落沒有人幫忙，沉重呼籲司法及警政單位務必持續積極追查境外平台的共犯結構，使加害者無所遁形。

楊佳陵律師指出，對被害人來說，刑期的長短或黃子佼有沒有被關，從來不是最後的目的，「我們的重點是此判決是否能讓社會意識到，只要有一次的下載，就會對一個兒少造成一輩子無法抹滅的傷害」，希望此案件的結束是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始。

藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，今獲高院依違反個資法輕判1年6月、緩刑4年，被害人律師楊佳陵受訪指出，檢警務必持續追查「黑暗產業鏈」共犯結構。(記者楊國文攝)

她表示，尊重高院在現行法律制度下的判決結果，此判決也突顯了現在法律對遏阻此類數位性犯罪還有不足之處，還有被害人在角落沒有人幫忙，更希望看到將來立法的修正，全體社會對此議題持續的監督，因為比任何單一的個人、判決更加重要。真正的正義，不止在法庭內，而是在如何替每個孩子建立更安全的社會。

對於黃子佼昨天聲明稿所說「若沒有下載，就沒有人會供給」，楊佳陵認為，黃這個聲明相當關鍵，不僅揭示了數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點，期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

黃子佼持有大量兒少性影像片，今獲高院依違反個資法輕判1年6月、緩刑4年。(資料照，記者塗建榮攝)

楊佳陵表示，黃子佼案僅是冰山一角，那些最初拍攝、製作、上傳這些影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多人逍遥法外，他們才是這條黑暗產業鏈的源頭，沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步，請務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，也讓每一位被害人都能獲得完整的公平正義，才能真正保護所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

