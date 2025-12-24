黃子佼獲緩刑 高檢署今上訴！批侵害兒少身心重大「量刑失衡」

藝人黃子佼持有未成年性影像，二審上個月宣判其1年6月，緩刑4年。（本刊資料照）

藝人黃子佼購買且持有大量未成年性影像，二審獲判緩刑引發爭議。台灣高等檢察署認為，該案對兒童及少年身心健全發展造成重大侵害，高院僅以被告認罪並完成和解為由宣告緩刑，量刑明顯失衡，今（24）日正式向最高法院提起上訴，要求撤銷原判。

高檢署為何上訴？

高檢署指出，黃子佼行為涉及長期購買、持有大量未成年性影像，侵害層面廣泛，社會影響重大，高院卻改依《個人資料保護法》論罪，並宣告4年緩刑，僅命其提供180小時義務勞務及參與3場法治教育，難以反映犯罪本質與嚴重性，認定有不適用法則或適用不當之違法。

廣告 廣告

判決資料顯示，黃子佼自2014年2月12日註冊成為「創意私房」論壇會員後，陸續購買、蒐集、下載37名女童及少女裸露胸部、性器或性交行為之性影像，即便在2023年2月17日《兒少性剝削防制條例》增訂刑罰生效後，仍持續以行動硬碟儲存相關影像與個人資料。

二審改判依據是什麼？

二審高等法院審酌黃子佼於上訴期間認罪，並與37名被害人全數成立和解、完成賠償，取得對方同意後，於11月25日改判有期徒刑1年6月，宣告緩刑4年。

不過，婦女救援基金會等團體指出，僅以違反個資法處理，無法呈現案件涉及數位性暴力的全貌，也忽略被害人長期承受的傷害。高檢署經研議後認為，本案攸關兒少保護的公共利益，即便部分被害人表示不再上訴，仍有必要由最高法院進一步審酌。

此外，黃子佼另涉10名未成年人的503個性影像，高院已退回由檢察官另案偵辦，北檢目前已分案交由婦幼保護專組持續處理。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

黃子佼才獲緩刑又被起訴 碰撞女騎士肇逃！檢批：不可能沒發現

被害人多57倍！黃子佼二審改判1年6月 律師：法官很有智慧

黃子佼緩刑4年！ 律師點破「2大關鍵」：錢能做到的太多了