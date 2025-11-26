黃子佼獲緩刑4年！ 律師讚「二審法官有智慧」：35名被害者變2千多人

藝人黃子佼。（圖／趙文彬攝）

知名主持人黃子佼被查出在「創意私房」購買、收藏2259部不雅未成年性影像影片，一審判他8月徒刑，二審改判1年6月、緩刑4年。對此，律師劉韋廷直言，其實二審法官很有智慧，「二審法官可是讓被害人從35人變成2000多人，未來都有機會對黃子佼提起民事賠償，不只是有跟35人和解就了事！」

劉韋廷在臉書粉專撰文道，黃子佼在二審宣判前說跟被害人達成和解，換取法官給予緩刑，「社會因此輿論譁然，難道真的只要給錢了就有機會免於牢獄之災嗎？」

劉韋廷指出，本來一審只有判決8個月，但二審加重到1年6個月，主要原因是因為一審的判決針對的是一個未成年的性影像罪，可是二審不是用這一條來做判決，而是用《個人資料保護法》。

劉韋廷說明，《個資法》不限於未成年人，「所以一審被害人只有這些未成年人35人而已，可是到二審光黃子佼下載的所有相關的性影像就高達2000多個人」、「其實二審法官是很有智慧的」。

劉韋廷表示，這2000多個人未來還可以向黃子佼提起民事求償，不是只有那35個被害人而已，「所以光法條不一樣，被害人也不一樣，因此從8個月拉到1年6個月。」

高等法院昨天（25日）宣布二審結果，依照成年人故意對少年犯個人資料保護法等罪改判黃子佼1年6月、緩刑4年，服務180小時義務勞務以及參加3場次的法治教育，可上訴。

