黃子佼獲緩刑4年！被害人委律師發聲明不再上訴 還有人還在角落

記者楊佩琪／台北報導

藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年。全案仍可上訴。有被害人25日透過律師發出聲明，除表示不會再上訴外，也強調「還有被害人在角落裡沒有人幫忙」，對於兒少保護，希望未來能看到立法修正，全體社會也應持續監督。

一審台北地方法院認定黃子佼持有高達2259部未成年人性影像，被害人數有35人，不過高等法院認定被害人數為37人，並考量黃子佼已與37名被害人全數達成和解，因此改判刑1年6月，宣告緩刑4年，需服義務勞務180小時，接受3場法治教育課。

廣告 廣告

25日高院宣判完後，有被害人委由律師發出聲明，表示不會再上訴，但強調刑度長短或黃子佼是否要被關，都不是真正目的，重點是此次判決能否讓社會大眾意識到，下載一次，就是對一個孩子造成無法抹滅的傷害，希望此案是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的開始。

律師並表示，尊重法院判決結果，但此案也凸顯現行法律對於嚇阻數位性犯罪，還有不足之處，「還有被害人還在角落裡沒有人幫忙」，希望未來能看到相關立法的修正，以及全體社會對此議題的持續監督，真正的正義不只是在法庭裡，而是應該怎樣為每個孩子建立更安全的社會。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

黃子佼持有未成年性影像案高院二審宣判 改判1年6月緩刑4年

還沒完！黃子佼二審獲緩刑4年理由曝光 還有性影像待查

陳歐珀涉貪獲500萬交保理由、科技監控曝光 法官令不得向妻子探詢案情

被控收賄400萬！陳歐珀獲500萬交保 需配戴電子腳鐶

