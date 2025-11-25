黃子佼私藏未成年性影像！力拚緩刑成功 二審改判1年6月

黃子佼二審結果出爐。（圖／本刊資料照）

黃子佼因為收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審被判8月有期徒刑，案經上訴後，黃子佼於11月24日透過律師發布聲明表示已和30多位被害人成功和解。高等法院於今（11月25日）宣判撤銷原審，改判黃子佼1年6月、緩刑4年，可上訴。

黃子佼2023年被爆「#MeToo」風波，遭查自2014年起註冊成為「創意私房」會員，並非法持有2259部未成年性影像，一審遭判8月徒刑併科罰金10萬元。上訴後，黃子佼力拼輕判以及緩刑，多次在媒體鏡頭前道歉外，更積極向被害人談和解。

11月24日，黃子佼透過律師發布聲明，表示目前已在法院協助下，向全數的被害人完成和解，並指出「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」

