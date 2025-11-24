黃子佼稱全數和解！吹哨者轟「噁心湧上心頭」 這不含被性騷的女孩

黃子佼聲稱和全數受害者和解。資料照

黃子佼2023年深陷性騷擾風波，更因購買、持有兒少性影像，一審判刑8月，目前仍在上訴中，他的演藝事業更是全面喊卡，今年也和孟耿如宣布離婚，今（24日）他透過律師發表聲明，強調已經和受害者全數和解。對此，當初第一位指控黃子佼性騷的吹哨者網紅Zofia不滿發聲，直言黃子佼所說的「全數和解」不包括被性騷的女孩們，「我無法忘記她們的傷痛。」

Zofia反擊「全數和解」非事實 無法忘記受害者傷痛

Zofia在臉書發文表示：「新聞報導的全數和解，並不包括那些曾經被他性騷，還有他稱『合意性交』的那些女孩。」她強調，許多被害人至今仍難以走出陰影，「我無法忘記她們的傷痛。」她痛批黃子佼對外的「懺悔」只是表面功夫。她指出：「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人。」

Zofia在臉書發聲反擊。翻攝和我一起．走在法國的365天臉書

看到黃子佼無法抑制噁心感 Zofia氣憤受害者只能自己療傷

Zofia氣憤直呼，今早看到黃子佼穿著「那套精心設計過的藍色套裝」出現在新聞畫面時，仍感到強烈不適，「我下意識地盡速滑開，才能抑制那股湧上心頭的噁心。」她感嘆，許多事件發生於十多年前，司法上難以取得實證，因此不少受害者選擇沉默或自行療傷，「可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」

黃子佼律師聲明「誠摯悔悟」 家庭事業都受到影響

黃子佼稍早在律師聲明中寫道：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。」他強調：「若沒有人下載就不會有人供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯悔悟，也祈求每個受害者原諒。」並表示他因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，已經失去深愛的家人以及演藝事業，「未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。」

