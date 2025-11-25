黃子佼稱與受害人全和解！ 吹哨者駁斥：不包含「這些女性」

藝人黃子佼。（圖／趙文彬攝）

藝人黃子佼2023年被爆「#MeToo」風波，遭查自2014年起註冊成為「創意私房」會員，並非法持有2259部未成年性影像，一審遭判8月徒刑併科罰金10萬元，高等法院今（25）日將宣布二審結果，而黃子佼昨（24）日便透過律師聲明已與全數被害人達成和解。對此，吹哨者Zofia直言，黃子佼口中「全數和解」的被害者，並不包括性騷及他所稱「合意性交」的女性。

黃子佼10月21日於二審開庭時坦承部分犯行，表示自己因案件「失去一切」，還需支付贍養費，同時90度鞠躬道歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，請求法官輕判。

11月24日，黃子佼更透過律師發出聲明，透露已在法院協助下完成全數和解，「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」

對此，吹哨者Zofia在11月24日傍晚於社群平台撰文道，媒體報導稱「全數和解」，並不包含那些曾經被黃子佼性騷以及他稱「合意性交」的女性，「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人。」

Zofia說到，司法辦案得有實證，而十幾年前那些受傷的女孩子只能舔舐傷口，試著與自己和解，「就如同今天打開手機，映入眼簾的又是那套精心設計過的藍色套裝，我下意識地盡速滑開，才能抑制住那股湧上心頭的噁心。」

Zofia強調，她選擇發出文章，只是想替那些無管道訴說的受害者們發聲，「雖然我們不認識、不曾見過面，但我們曾經有過一個群組，我無法忘記她們的傷痛。我有一點流量，有發聲的平台，這是我能為她們盡的一點微薄力量。」

