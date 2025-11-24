黃子佼稱與「被害人全數和解」 吹哨者怒批：十多年前受傷者只能舔舐傷口
藝人黃子佼因非法持有2259部未成年性影像，一審遭判處有期徒刑8個月，高等法院11月25日宣布二審結果前夕，黃子佼今天（11／24）委託律師發表聲明，表示已與全數被害人達成和解。但此案之吹哨者Zofia，她稍早透過粉絲專頁發聲，直言「有些人道歉只是為了息事寧人」，更表示十多年前受傷的女孩子，現在只能舔舐傷口，試著與自己和解。
因MeToo#浪潮，Zofia當年揭露「演藝圈大前輩」，有音樂和藝術涵養，但私底下卻是禽獸，曾趁機在車內強吻她，後來爆出多名受害者稱黃子佼性騷或性侵，黃子佼也社群發出數支影片承認「我心裡有點變態」，並抱著玉石俱焚心態抖出許多藝人猛料，甚至還自傷住院，引發軒然大波。
看見黃子佼和解新聞後，Zofia今天臉書發文指出，黃子佼和解的對象，「不包括那些曾經被他性騷，還有他稱『合意性交』的那些女孩」，她語帶失落寫到，「十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解」，Zofia更坦言今天看黃子佼身穿藍色套裝出庭照，她只能下意識將螢幕滑走，才能壓抑心頭的噁心感。
黃子佼今天律師聲明中表示，「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
