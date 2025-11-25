黃子佼稱「已誠摯悔悟」！吹哨者Zofia二度發聲 暖心喊話受害者

記者徐珮華／綜合報導

黃子佼非法持有2259部未成年性影像，高等法院考量他已與37名受害者達成和解，今（25）日二審改判1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案仍可上訴。黃子佼案吹哨者Zofia昨日發文強調，和解名單並不包括曾被他性騷擾，以及他聲稱「合意性交」的女孩，只可惜司法辦案必須有實證；今日二審結果出爐，她再度透過粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」發聲。

黃子佼二審判決出爐。（圖／資料照）

Zofia 2023年6月發文控訴多年前遭黃子佼強吻、拍攝私密照，事後陸續接獲多名受害者指控。如今她指出，黃子佼和解對象僅限於他非法購買性影像的受害者；除了這些人以外，另有2起妨害性自主案件因罪證不足不起訴，「那些已經沒有證據的、證據被銷毀的、因為不敢讓家人知道而不敢發聲的，那些女孩到現在都沒有得到一句誠懇的道歉。」

廣告 廣告

Zofia二度發聲。（圖／翻攝自和我一起．走在法國的365天臉書）

黃子佼昨日透過律師蕭棋云發聲強調已反省，「本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。」對此，Zofia表示自己最關心的並非判決結果或他想如何成為更好的人，而是祝福所有受害者幸福快樂，暖心喊話：「既然壞人沒有活得苟延殘喘，我們更要過得幸福美滿。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

黃志明泰國車禍亡！最強奶媽謝薇安「無預警曬2圖」發聲了 驚見黃明志

暗黑周子瑜宣布離婚！祈錦鈅「鬆口感情動向」前夫私下互動曝光

比粿粿王子還扯！女星出軌逼死首任尪 再婚又「偷腥小鮮肉」遭家暴

黃子佼宣布全數和解！吹哨者Zofia發聲了 逾30受害者「不含這些人」

