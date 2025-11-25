黃子佼稱「懂受害人的痛」！嚴立婷氣炸 撂重話砲轟：用錢撫平傷痛

娛樂中心／綜合報導

藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案仍可上訴。而昨（24日）黃子佼也透過律師發出聲明，表示均已跟全部受害人和解，不過，對於黃子佼的行徑，女星嚴立婷也忍不住開轟：「我看不起你」。

嚴立婷昨（24日）在IG限時動態中轉發黃子佼的相關報導，其中黃子佼聲淚俱下致歉被害人，稱自己不懂法律，「但我懂被害人的傷痛」，一番話語讓嚴立婷氣得直呼：「DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT?」，痛批黃子佼用錢撫平傷痛，強調自己看不起黃子佼，還附上一個生氣的表情符號，來表達氣憤情緒。

其實，黃子佼昨（24日）聲明中除了講述自己做出悔悟，並跟受害人和解外，還提到這項錯誤讓他失去心愛的妻女以及投入的演藝事業，因此會以此時刻警惕自己，要求未來的自己成為一個更好的人。

嚴立婷開罵黃子佼。（圖／翻攝自IG）

