黃子佼稱「懂被害人的痛」！嚴立婷不忍了怒罵78字

藝人黃子佼前（2023）年6月爆出性騷醜聞，捲入「#Me Too」事件後，又進一步被追出涉持有逾多達2000部未成年性影像，受害少女至少有47人。黃子佼一審遭判8月徒刑，二審於昨（25）日宣判，他獲判1年6月、緩刑4年，引發社會譁然。黃子佼在庭上表示，「我不懂法律，但我懂被害人的痛」。對此，藝人嚴立婷在社群平台上直痛批「我看不起你！」。





黃子佼持千部未成年影像稱「我懂被害人的痛」！嚴立婷怒罵78字：我看不起你

嚴立婷在社群平台狠批黃子佼，直指他「用錢撫平傷痛，我看不起」。（圖／翻攝自IG＠love_mytwbaby）

嚴立婷在IG限時動態轉發相關報導，直指黃子佼所言與事實相反，「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT? （你真的知道自己在說什麼嗎）」她更表示，「用錢撫平傷痛，我看不起你」，並附上火冒三丈的表情符號，由此可見對黃子佼言論的強烈不滿。

黃子佼持千部未成年影像稱「我懂被害人的痛」！嚴立婷怒罵78字：我看不起你

黃子佼在宣判前一天透過律師發聲明，曝光和解細節。（圖／翻攝「昪正國際法律事務所」臉書）

事實上，黃子佼的律師在宣判前一天曾發聲明，宣布已和「全部被害人」和解。然而，一審認定共有47名受害者，其中35人為10到17歲的女童及少女，她們被迫拿著個資的紙張被拍下性影像。雖經過追查，能夠確認部分受害人並進行和解，但仍有12名受害人追查不到，檢警也無法完成和解程序，此部分與黃子佼律師說法有出入。





