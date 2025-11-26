黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿

娛樂中心／黃依婷報導

藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。

李怡貞發文，黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元，案件上訴，律師發聲明說與全數被害人達成和解，台灣高等法院今改依違反個人資料保護法判決1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。

廣告 廣告

黃子佼一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李怡貞認為，雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿，如果沒有全數和解或許是拿不到的，緩刑的期間也蠻長的，就是賭他這四年能不能克制自己，不要一犯再犯，整體刑度還是比一審的刑責重，除了花錢全數跟「該案」的被害人和解，實質上黃子佼必須要服勞務，還必須參加法治教育。

李怡貞提到，現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛，可能黃子佼在二審的態度跟一開始事情爆發，發律師函威脅大眾不要討論的強硬囂張態度也有天壤之別，法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的，「畢竟現代人願意承認錯誤的真的越來越少，都是硬拗亂扯瞎掰騙阿呆的多」。

李怡貞表示，雖說人非聖賢，誰能無過，只不過黃子佼不太適合這句話，「『人』適格不適格都有疑問了？」，希望律師函不是要復出螢幕的試水溫手段，否則判決結果就要出來了，特別發律師函其實有點多此一舉了。她也不覺得會有人還想在螢幕上再看到這個人出現，「希望黃子佼事件被傷害的被害者都能真正得到心理上的安慰，這才是最重要的事」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

狄志為喊心疼粿粿！逆風點矛盾「爆她婚內委屈」：真的會陷進去

林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到

館長反擊大師兄！律師示警「1後果」：肯定都是猛料

吳亦凡絕食身亡？她秒喊不可能：如果死了「八成是這原因」

