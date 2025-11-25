黃子佼緩刑稱「好奇心誤觸法」 婦援會怒轟：下載上千部影片根本性癮

實習編輯藍子瑄／台北報導

藝人黃子佼透過律師發出聲明，稱自己「因愚蠢好奇心而誤觸法律」，引起婦女救援基金會的反彈。（圖／資料庫）

藝人黃子佼因持有 2,259 部兒少與成人非法性影像，今（25）日二審改以《個人資料保護法》論罪，並獲得緩刑。這項判決意味著他可暫時免入獄，針對判決與外界質疑，黃子佼透過律師發出聲明，稱自己「因愚蠢好奇心而誤觸法律」，這個聲明引發婦女救援基金會強烈反彈。

婦援會對此提出質疑，指出黃子佼長期、持續下載超過千部非法影片，「這早已超出好奇心範圍」，並指他從 2015 年開始持有兒少性影像時，就已經觸犯兒少性剝削防制條例，而非如其聲稱只在 2023 年修法後才被認定違法。婦援會認為，法院僅以個資法判決，恐怕無法完整呈現被害人遭受「數位性暴力」的本質與嚴重性。

針對黃子佼聲稱「多數影像為成人性影像」的說法，婦援會也提出反駁。基金會指出，不論被害者是否成年，非法性影像多由偷拍、誘騙、強迫等暴力情境產生，受害者必須面對影像在網路無止盡流傳、被散布與販售的壓力，這些傷害遠超過個資外洩，而是長期且反覆的性暴力循環。

婦援會也指出，若只是「好奇」，不會產生長時間、上千部的下載行為，加上已查出的 30 名未成年被害人，顯示其行為具有高度意圖性，甚至可能涉及性癮，應接受心理諮商或治療，而非以「愚蠢」一詞輕易帶過。他們更批評黃子佼試圖避重就輕，轉移大眾焦點，卻未真正面對被害人的痛苦。

婦援會強調，黃子佼應停止使用任何理由，合理化購買非法性影像，並應對被害者與社會公開道歉。同時也呼籲政府應修法將「購買成人非法性影像」明確入罪，以遏止市場需求；同時也應比照澳洲制定網路安全法，要求國內外平台共同負擔責任，阻斷不斷擴散的新興數位性暴力。

