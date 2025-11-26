黃子佼緩刑4年！律師曝二審法官有智慧：35名被害者變2000多人

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

藝人黃子佼被控在「創意私房論壇」購買2千多部兒少性影像，一審台北地院認定共35人受害，依《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童及少年之性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月、併科罰金10萬；案件上訴高院二審，檢方再追加12位被害人，不過高院昨日改依《個人資料保護法》判黃子佼有期徒刑1年6月，緩刑4年，期間付保護管束，並應提供180小時之義務勞務，還需接受法治教育3場。對於判決，律師認為二審法官是很有智慧的，黃子佼不只跟35人和解就了事了，「法官可是讓被害人從35人變成2千多人，未來都有機會對黃子佼提起民事賠償！」

藝人黃子佼被控購買2千多部兒少性影像，二審高院昨日改依《個人資料保護法》判黃子佼有期徒刑1年6月，緩刑4年。（圖／資料照）

二審高院昨日改依《個人資料保護法》判黃子佼有期徒刑1年6月，認定黃子佼為了一己私慾，主動加入「創意私房論壇」成為會員，並且從該論壇購買、下載、儲存兒少性影像及個人資料，對於我國兒童少年身心健全發展環境，影響非輕，但考量他先前並未犯下有期徒刑以上之罪，且與37位被害人達成和解，給付賠償完畢，「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，被害人也同意給予緩刑機會，因此宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應提供180小時之義務勞務，還需接受法治教育3場。

對此，律師劉韋廷在臉書表示，黃子佼在二審宣判前說跟被害人達成了和解，因此換取到法官今天判決給予黃子佼緩刑，社會因此輿論譁然，難道真的只要給錢了就有機會免於牢獄之災嗎？不過劉韋廷指出，其實二審法官是很有智慧的，本來一審只判決8個月，但二審加重到1年6個月，主要原因是因為一審判決針對的是未成年的性影像罪，可是二審不是用這一條來做判決，而是用《個人資料保護法》。

劉韋廷解釋，《個人資料保護法》就不限於未成年人，所以一審被害人只有這些未成年人35人而已，可是到二審光黃子佼下載的所有相關的性影像就高達2千多個人，「也就是說，這2千多個人未來還可以向黃子佼來提起民事的求償。」他指出，光是法條不一樣，被害人也不一樣，因此從8個月拉到1年6個月。

對於判決結果，高檢署昨日回應，將待收到判決後再研議是否上訴。

