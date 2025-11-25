黃子佼緩刑4年！ 律師點破「2大關鍵」：錢能做到的太多了

藝人黃子佼持有未成年性影像，高院今日改判其1年6月，緩刑4年。圖為黃子佼3月出庭畫面。（本刊資料照）

知名主持人黃子佼因收藏共2,259部未成年人性影像，一審遭判有期徒刑8個月；案件上訴後，高等法院今（25）日改判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，仍可上訴。律師林智群也在臉書直言「心得就是有錢真好」。

林智群在臉書指出，法律並非「有錢買生、沒錢買死」，但在訴訟過程中，資源豐富的人確實能取得更多優勢。包括聘請熟悉案件的優秀律師、具備足夠財力與被害人逐一協商和解，往往能換取被害人原諒，進而提高爭取緩刑的可能性。

「全數和解」真的可能嗎？

黃子佼昨（24）日透過律師發布聲明，宣布已與所有「30多位被害人」完成和解，也讓二審法院得以在今改判緩刑。而，林智群對此說法感到懷疑。他指出，黃子佼持有的未成年人影像超過2,200部，但公開願意出面的被害人僅30多人，在數量上難以對應。

廣告 廣告

林智群認為，黃子佼「很可能」只是與那些願意現身指控的被害人和解；其他因害怕二次傷害而未出面的受害者，以及已無法聯繫者，根本不可能完成和解。他直言，「說與所有被害人和解，我覺得不太可能。」

緩刑為何成立？錢能換到什麼？

林智群坦言，以黃子佼的財力，確實能做到一般人做不到的事。他表示，「黃子佼不用花19年挖土、不用爬糞管500碼，花一點錢，就可以奔向自由。」

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

黃子佼獲37名被害人同意緩刑 仍有10被害人未出面

黃子佼道歉了！與被害人全數和解 發聲明：時刻警惕成為更好的人

黃子佼親口認了離婚孟耿如！ 持有2千多部未成年性影像請求輕判