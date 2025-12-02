黃子佼能用和解換免關？律師曝關鍵：別以為沒事「誤會大囉」

律師發文指出，若以為黃子佼獲緩刑後就從此沒事，那就誤會大了。資料照，廖瑞祥攝



藝人黃子佼因持有2,314部兒少性影像，一審被判8個月有期徒刑，併科罰金10萬元，黃子佼提起上訴，並和37名被害人完成和解及賠償程序後，高院二審改依違反個資法判處1年3個月有期徒刑、緩刑4年，同時需服180小時義務勞務及參加3場法治教育，讓黃子佼有機會免去牢獄之災，引發外界譁然。對此，律師丘瀚文在臉書發文指出，若以為黃子佼緩刑從此沒事，就「誤會大囉」。

丘瀚文日前在臉書發文表示，過去幾天最熱的法律話題，就是「黃子佼緩刑」、「他沒事」，「以一個每天在法院出沒的律師立場來說：完全沒有沒事。真的沒有。」丘瀚文指出，根據《刑法》第 75 條明文規定，緩刑期間只要再被法院判處6個月以上有期徒刑，緩刑就會被撤銷，也就是說黃子佼只要再被判6個月以上，緩刑就會作廢，但黃子佼身上現在不只這樁案件。

丘瀚文指出，黃子佼身上還有一條刑法185-4肇事逃逸罪，且法定刑正好是6個月以上、5年以下有期徒刑，「只要法官正常量刑，未給予《刑法》第 59 條「酌減其刑」，判下去超過 6 個月，緩刑就會直接撤銷。黃子佼也會從『黃先生』立刻變成監獄的『黃同學』。」

丘瀚文表示，現在網路上一堆人喊「怎麼這樣就放他走」，他心裡只有「才怪勒，大概快變身黃同學了好嗎」。

針對不少網友在罵與黃子佼和解的受害者們，丘瀚文也特別強調，「受害者沒有義務迎合社會大眾的正義感」，他們選擇和解、拿錢、遠離傷痛，好好生活，這是非常實際、理性，也完全正當的決定，「責怪受害者，只會讓創傷再來一次。他們也沒有義務要滿足其他人莫名的正義感與好奇心。」

