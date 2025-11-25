黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你

藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」

嚴立婷在Instagram轉發相關報導，對黃子佼的說法提出質疑：「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT?（你真的知道自己在說什麼嗎？）」附上怒火中燒的表情符號，顯見情緒氣憤。

在黃子佼案件查獲的影片中，包含10至17歲的女性受害者共35名，她們被迫手持個資文件拍攝性影像。雖然黃子佼透過律師聲明已與「全部被害人」達成和解，但根據一審認定，共有47名被害人，其中12人因無法追查而未能完成和解程序，與其律師說法存在出入。

黃子佼在宣判前透過律師發表聲明，表示「已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷」，並對當年行為表達深刻悔悟。高等法院最終考量他已與37名被害人達成和解，且受害者均同意給予緩刑，改依違反《個資法》判刑。

