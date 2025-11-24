黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已與所有被害人完成和解。同時再度為自己「一時的愚蠢好奇」表達悔意，並誓言未來會時刻警惕，成為更好的人。

藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今日透過律師發出聲明，證實已與所有被害人完成和解。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，黃子佼先前被控於2014年起註冊非法偷拍網站「創意私房」會員，並陸續購買、持有多達2259部未成年性影像，被害者共35人，其年齡介於10歲至17歲之間，且期間直至2023年2月間仍有下載，觸犯了《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。

廣告 廣告

一審時，黃子佼在審理程序中改口否認犯行，沒有和被害人成立調解，遭台北地方法院依《兒少年性剝削防制條例》處以8個月、併科罰金10萬元，期間發覺竟還有12名被害人，於是北檢追加起訴，被害者人數上調為47人。



而在高等法院開庭期間，黃子佼與30位被害人和解，在二審法庭上，他表示自己不懂法律「但懂被害人的痛」，並提及自己已與妻子離婚，還需要支付孩子的撫養費，懇求法官輕判。該案將於11月25日上午10點進行宣判。

在二審宣判前夕，黃子佼透過律師事務所發出聲明，證實已和所有被害人和解。黃子佼表示，「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再度受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

律師代為發表的聲明也提及黃子佼與孟耿如的婚姻：「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！」最後提到，即使已獲被害人原諒，但他仍會在未來時刻警惕、持續要求，讓自己成為更好的人。

黃子佼透過律師發布聲明，全文如下：

本函係依本所當事人黃子佼先生委任意旨辦理。

茲據上開當事人委稱：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

上開各情經本所查證無訛，本案為兒少案件相關被害人個人資料均受遮掩保護，本所當事人完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，始能與全數被害人達成和解。

於本案的和解過程，被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。

雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

爰代函達如上，請查照。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

更多FTNN新聞網報導

慣校長縱放惡狼1／小四女童慘遭網路變態「超鹹濕性剝削」 明星國小挨轟「等同吃案」

江祖平案延燒3／「權貴性暴力」氾濫！ 律師親授「1招」銬住大魔頭

8旬老翁無照還闖紅燈撞人 二審逆轉獲緩刑

