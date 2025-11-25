黃子佼與受害人全數達成和解 二審判1年半緩刑4年

以往多次開庭面對媒體提問都是全程靜默，捲入演藝圈#Metoo事件的藝人黃子佼，被控在創意私房論壇購買上千部未成年性影像，一審依《兒少性剝削防制條例》判刑8月、併科10萬罰金，案經上訴後，二審在25日宣判，改以《個資法》判處黃子佼1年6月刑期、緩刑4年，全案可上訴。

台灣高等法院行政庭長王屏夏說明，「被告先前沒有因為犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且與37位被害人都已經達成和解，給付賠償完畢，被害人也都同意給予被告緩刑的機會。」

廣告 廣告

儘管判決理由說明，黃子佼為了一己私慾加入論壇成為會員，下載儲存而持有性影像有害兒少的身心健全發展，甚至全案的受害未成年更從一審認定的35人增加到37人，但他先前未有故意犯罪而被判刑，而且跟全數被害人達成和解、給予賠償，可見他有意彌補、有具體作為，被害人也都同意緩刑，因此宣判緩刑。

被害人A委任律師楊佳陵表示，「我們希望這個案件的結束是被害人療癒的開始，也是我們台灣社會對兒少保護的重新開始，這個結果某程度也凸顯了我們現在的法律對於要嚇阻這一種數位的性犯罪，可能還有不足之處。」

早在宣判前一天，黃子佼的律師就發佈聲明，表示黃子佼已誠摯悔悟、獲得諒解，已與所有被害人和解，但被害人數其實超過37人，合議庭說明部分無法辨識身分也未曾報案，因此退回檢方另行偵辦。

更多公視新聞網報導

台美聯手破獲跨國詐團 不法所得逾1.7億元

藝人宥勝強吻猥褻女子 二審判處8月徒刑、緩刑5年

黃子佼持未成年性影像 一審判刑8月併科罰金10萬

