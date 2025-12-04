黃子佼與被害人全和解！周丹薇揭孟耿如心情 私下對話曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

黃國倫、寇乃馨率領30多名藝人於今（4）日出席「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，湯蘭花、周丹薇、紀寶如、陳致遠等人都現身活動，其中湯蘭花許久未出席公開活動她受訪時談到近況。周丹薇與孟耿如感情極佳，被問到近期是否有跟孟耿如聯繫，她做出回應。

周丹薇（右二）透露近期沒有與孟耿如聯絡。（圖／記者吳雨婕攝）

湯蘭花分享近期忙著工作，因為到了這個年紀要健康，已經73歲的她，完全看不出歲月留下的痕跡，她透露會努力去使用保養品，而保養品都要是天然的，她強調，因為很怕打針，所以不作侵入性的醫美，「我只好比別人更努力，盡量字叫按摩，每天早晚都按。」此外，還會每天喝水3000 c.c，炸的辣的也不吃，平常也會做瑜珈中適合的一些姿勢。

湯蘭花近況曝光。（圖／記者吳雨婕攝）

周丹薇近期則是忙著演出舞台劇《我的故事你的夢》，每一年都會去義大利學習琉璃的她，明年要開第三次個人展，所以預計明年過完年去義大利上課再回來。而周丹薇與孟耿如因戲劇《我可能不會愛你》結緣，關係很好，日前孟耿如前夫黃子佼爆出#Metoo醜聞，近來已經與全部受害者們達成協議，受訪時周丹薇被問到有沒有與孟耿如聯絡，她表示沒有，近期太忙也沒看到相關新聞，但她坦言與孟耿如私下會彼此鼓勵。

