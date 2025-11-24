黃子佼與被害人「全和解」 聲明懺悔：愚蠢好奇失妻女

台北市 / 綜合報導

藝人黃子佼因購買及持有兒少性影像，一審被判刑8個月，二審將在25日於高院進行宣判。不過搶在宣判前一天，他就透過律師發聲明，強調已和所有被害人完成和解，並對當年做錯的事情，表達悔意與道歉。對此，高院回應涉及判決結果，不表示意見。而黃子佼動作，被視為拚緩刑力求免入獄，委任律師則回應，前一天發聲明是被害人和解條件中要求，無論結果如何，尊重法院判決。

出庭前特別停下腳步，對著鏡頭彎腰90度鞠躬，黃子佼上個月出庭時，放低姿態展現悔意，也積極與被害人談和解，因購買及持有兒少性影像，一審遭判8個月須入監服刑，二審高院審理後25日將宣判，黃子佼挑在前一天，透過律師發聲明，強調與被害人全數和解，對於當年做錯的事情，再次表達深摯的道歉，也表示被害人多理解黃子佼，與他們遭誘騙拍攝的影片無關，也明白黃子佼下載影片時間，均於112年兒少法修法前，認同最應苛責的，是創意私房此類網站經營者，和影片提供者而非黃子佼。

黃子佼委任律師蕭棋云說：「一審判決書所認定說，屬於未成年的部分，總共42位，我們全部都達成和解，其實是被害人要求我們在宣判前，要公布這個聲明的，並不是我們有什麼樣的企圖去影響判決。」

藝人黃子佼VS.藝人孟耿如(2021)說：「真的好緊張喔，那準備囉。」黃子佼二審拚緩刑，除了和解牌也再打出悲情牌，先前法庭上透露，和孟耿如已經離婚，聲明中也再度提到，因為自己愚蠢好奇心，已經失去妻兒與投入的演藝事業，未來將時刻警惕。

律師李育昇(非當事律師)說：「如果法官認為，他確實取得被害人的原諒並且誠心悔改，是有機會判處較輕的刑度，甚至緩刑或易科罰金的。」是否取得被害人原諒，將是影響判決一大重點，宣判前大動作聲明，高院回應涉及判決結果，不表示意見黃子佼能否避免坐牢，25日宣判結果即將出爐。

