黃子佼藏兒少性影像撒錢和解免關 肇事逃逸遭新北檢起訴

【緯來新聞網】藝人黃子佼因持有2259部兒少性影像，一審被判8月徒刑、罰金10萬元，檢方上訴並追加《個資法》。在二審宣判前道歉並稱已與35名可識別被害人和解。高院今依《個資法》改判1年6月、緩刑4年。今因去年開車撞上騎士後逃逸，遭新北檢依依肇事逃逸罪嫌提起公訴。

黃子佼撒錢和解。（圖／翻攝畫面、資料照）

黃子佼去年8月24日早上駕車行經新北市三重區五谷王南街時，因為禮讓前方機車，疑似未察覺右側情況，不慎與同行林姓女子所騎乘的機車發生擦撞，導致對方人車倒地受傷，事後卻未停車處理即駛離現場。新北地檢署於11月26日偵查終結，依涉嫌肇事逃逸罪提起公訴，傷害部分則因被害人撤告而不予起訴。





根據警方調查，當天清晨約7時，黃子佼駕駛一輛紅色休旅車行經五谷王南街往重新路方向，疑似為閃避對向車輛而偏向右側，撞上同向林姓婦人所騎機車，造成林女臉部及四肢多處擦挫傷。警方於案發當晚接獲報案展開調查，並於10月間完成訊問後，將案件函送地檢署處理。



黃子佼在接受警方與檢方詢問時表示，當時他的注意力集中於左前方，未注意到右方情況，也未察覺是否有碰撞或聲響。然而，被害林女則指出，肇事駕駛當時曾短暫朝她倒地的位置望去，但並未下車查看便離去。



檢方在勘驗相關影像及車輛軌跡後認定，黃子佼駕駛時因禮讓前方機車突然右偏減速，導致林女閃避不及發生意外。兩車當時距離極近，機車倒地力道與聲音明顯，黃應可察覺車輛右側有人受傷倒地，且黃車事後左轉駛離，顯示其可能試圖閃避倒地者。



檢察官最終依據《刑法》第185條之4，針對交通事故造成人員受傷而未停車處理之行為提起公訴。至於過失傷害部分，因林女撤回告訴，檢方依法不起訴。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

金鐘60／楊謹華領獎前差點昏倒 親完柯佳嬿欲罷不能「想再抓來」

J.Sheon傾訴「失戀很孤單」 搭北影「最佳新進演員」拍MV