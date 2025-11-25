黃子佼藏2259部性影像 二審判1年6月緩刑免關！

台北市 / 綜合報導

藝人黃子佼涉持有兒少性影像案，一審遭判8個月，高院二審今(25)日上午宣判，黃子佼並未到庭聽判。高院認定黃子佼同時違反個資法，應加重其刑，但他已與37名被害人達成和解，並有彌補的具體作為，而這37人也都同意給予緩刑機會。高院二審原裁定撤銷，判1年6月，緩刑4年。至於被害人律師則表示尊重判決，不會再上訴。

過去在鏡頭前深深一鞠躬，向被害人致歉，藝人黃子佼涉入創意私房案，持有超過2千部未成年性影像，二審判決前夕，黃子佼才透過律師發聲明，說已和全數被害人達成和解，上個月辯論終結一度在庭上落淚。

一審遭判8個月，二審期間，黃子佼說這是在法律禁止前就下載，並陸續和被害人和解，要拚緩刑和免監，高院二審撤銷原裁定，改判1年6月，並獲緩刑4年全案還可上訴，台灣高等法院王行政庭長屏夏說：「為斟酌被告所為，同時涉犯非法蒐集處理個人資料罪，並應加重其刑，本院合議庭經過審理後，認定被害人的人數為37人。」

被害人委任律師楊佳陵說：「我們尊重司法的判決，對於我們和被害人來說，刑度的長短，有沒有去關，從來不是最後的目的，我們知道還有被害人，還在角落裡面沒有人幫忙。」

被害者律師面對媒體一度哽咽，看到黃子佼稱和全數被害人和解，也引發吹哨者反彈，控訴黃子佼和解的，並不包含那些他曾性騷和自認合意性交的女性，對於黃子佼的道歉，她隱晦說，有些人的道歉是情勢所逼，為了息事寧人。

台灣高等法院王行政庭長屏夏說：「被告有彌補被害人所受損害的收益，以及具體作為，37位被害人也都同意，給予被告緩刑的機會。」被害人律師，表示尊重判決不會再上訴，至於風波是否能就此落幕，恐怕在所有案子結束前未完待續。

