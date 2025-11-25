黃子佼被吹哨者打臉！稱全數和解說法「背後動機」不單純 遭爆對象不含「性騷受害人」

[FTNN新聞網]記者陳献朋／台北報導

藝人黃子佼持有及購買未成年性剝削影像案，二審今（25）日宣判，黃子佼遭判刑1年6月，緩刑4年。黃子佼昨日透過律師發布聲明表示，已與全數被害人達成和解，並誓言未來會時刻警惕自己，成為一個更好的人。對此，「#MeToo」吹哨者質疑，該聲明背後動機不單純，且黃子佼稱全數和解的對象並不包含「性騷受害者」。

黃子佼「全數和解」的說法遭吹哨者Zofia質疑背後動機以及真實性。（圖／翻攝畫面）

回顧二審，檢方上訴指出在一審提過的受害者中，有部分對象仍未和解，另外還有12位身份不明的受害者無法展開協議。而黃子佼的律師在判決前一天發出「全數和解」的聲明，被視為有爭取緩刑的用意，不過和解結果並非法官下判決的唯一依據，也會將犯罪性質和社會觀感列入考慮。

廣告 廣告

對此，黃子佼一案的吹哨者網紅Zofia昨日也在臉書發文，指涉黃子佼做出該聲明的動機不單純，並揭露對方聲稱全數和解的對象並不包含那些曾受其性騷或他口中「合意性交」的女孩。

更多FTNN新聞網報導

黃子佼將要復出？35位受害人全數和解：未來成為更好的人 資深經紀人曝回歸可能性

黃子佼道歉了！與被害人全數和解 發聲明：時刻警惕成為更好的人

黃子佼「不懂法律但懂被害人」！離婚孟耿如求輕判：還需付撫養費

