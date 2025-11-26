黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧

社會中心／游舒婷報導

知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。

黃子佼二審判決出爐。（圖／資料照）

劉韋廷律師在臉書上分析這起案件，指出黃子佼在二審宣判前，對外稱與被害人達成和解，最後結果法官判決黃子佼緩刑，結果引發輿論譁然，甚至傳出質疑聲音，認為「給錢就有機會免於牢獄之災」。

對此，劉韋廷律師分析案件說明，原先一審判決針對「未成年性影像罪」判決8個月，但是二審利用「個人資料保護法」，判決加重到一年六個月，且受害者不僅是原先35人，而是增加到2千多人。

劉韋廷律師表示，就算黃子佼跟原先35人全數和解，但是未來這2千多人都還是可以跟黃子佼提出民事賠償，這個結果也讓他直言「二審法官其實相當有智慧！」

目前案情最新進度為，黃子佼被控非法持有未成年性影像高達2259部，一審台北地方法院判處8月有期徒刑。案經上訴，高等法院25日二審宣判，改判黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，需服義務勞役180小時，接受3場法治教育課。可上訴。

