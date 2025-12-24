黃子佼賠錢獲緩刑 高檢署認「侵害兒少甚鉅」今提上訴

高等檢察署認為，黃子佼持兒少性影像案，「侵害兒少甚鉅」，今日提出上訴。。(記者陳逸寬攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕藝人黃子佼因涉嫌下載多部未成年少女性影像，一審被依「兒少性剝削條例」判8月徒刑。檢方除了上訴外，更併案追加起訴「個人資料保護法」。黃子佼則在二審判決前，撒錢求和解成功，高等法院改依違反個資法判處黃子佼1年6月，緩刑4年。高等檢察署認為，黃子佼的行為「侵害兒少甚鉅」，於今日提出上訴。

黃子佼於2014年2月12日起註冊為「創意私房」會員並付費下載至少48部未成年少女性影像，扣除重複被害人後，共計47人受害，其中年紀最輕的只有10、11歲。台北地檢署日前依涉犯兒少性剝削條例等罪，將他起訴。

廣告 廣告

台北地院一審依兒童及少年性剝削防制條例，判處黃子佼有期徒刑8月，上訴後，黃子佼積極與被害人達成和解；高等法院改依觸犯個人資料保護法，判黃1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

高檢署認為黃子佼行為「侵害兒少甚鉅」今提上訴。(記者吳昇儒攝)

高檢署認為，黃子佼的行為對於兒童及少年身心健全發展侵害甚鉅，僅以賠償被害人達成和解完畢就予以緩刑，有判決不是用法則或適用不當之違法，因此今日提起上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

王ADEN校園演出翻車！台北跨年被取消 宜蘭也緊急跟進

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

辛龍爆翻臉岳父母 傳隱瞞劉真塔位

辛龍傳鬧翻劉真父母 帶契約上門斷往來

