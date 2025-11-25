黃子佼辯「愚蠢好奇心誤觸法律」獲緩刑 婦團怒斥：104年就已犯法

黃子佼二審獲緩刑，婦團怒斥104年後就已犯法。資料照片、翻攝臉書



藝人黃子佼涉嫌持有2259個未成年少女性影像，一審認定被害人35人，原依《兒少性剝削條例》判8月，檢方上訴追加《個人資料保護法》罪，二審今天改判1年6月，附條件緩刑4年。據悉，二審認定有37名被害人，性影像檔案高達2341個，黃子佼透過律師表示全數和解完畢，辯稱「愚蠢好奇心誤觸法律」。對此，婦援會表示，黃子佼擁有上千部根本是「滿足私慾」，而且104年已經犯法，痛批黃子佼避重就輕。

婦援會今天發文呼籲，如果法官只依違反個資法無法呈現該案件全貌，嚴重忽略性影像被害人遭到數位性暴力的事實。

婦援會表示，兒少性剝防制條例於104年就已修法，無正當理由持有兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他等物品被查獲者，便會處以罰款並得令其接受二小時以上十小時以下之輔導教育，112年2月才修法入罪，因此黃子佼購買持有兒少性影像，早已構成犯法行為，而非112年後才被認定為犯法。

婦援會痛批，黃子佼聲明稿中提到，因為愚蠢好奇心誤觸法律。然而若只是好奇心，通常也是少數幾片滿足後好奇心即停止，但實際上其持續購買上千部，且查得出來的被害人就有30位被害人，這應該已不是好奇心，而是滿足個人性慾，甚至有習慣或上癮的可能性，恐需要接受心理諮商輔導或治療。

婦援會痛批，眾所皆知，黃子佼下載的性影像不管是未成年或成年都是非法，且該影像是透過偷拍、誘騙、強暴脅迫拍攝製造而成，均造成被害人嚴重身心傷害外，被害人還需要面臨其性影像在網路上不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環，對其生活和未來影響都相當大。

婦援會也大聲疾呼，黃子佼不該找任何藉口理由合理化購賣非法性影像，而是應該真正反省行為，對於所有非法性影像中被害人造成傷害影響，進而對所有被害人與社會道歉，因為有購買者，才有人願意冒著犯罪風險拍攝錄製造、散布與販賣。同時要承諾未來不會再購賣下載各種非法性影像，並呼籲社會大眾勇於檢舉或不購買下載。

婦援更呼籲刑法應該修法，將購買成人非法性影像入罪化，才能遏止被害人性影像不斷被進行散布、販賣行為。同時，國內應該要仿效澳洲等國制定網路安全法，要求境內境外網路業者須負起法律責任，共同防堵各種新興網路數位犯罪行為，讓民眾有個安全、放心的網路數位環境。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

