黃子佼道歉了！與被害人全數和解 發聲明：時刻警惕成為更好的人

黃子佼透過律師事務所發出聲明，並表示已與被害者全數和解。（本刊資料照）

藝人黃子佼先前捲入創意私房案，更因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8月，目前全案仍在上訴審理中。稍早，他透過律師發出聲明，表示已和被害者全數和解，同時也道歉，承諾會時刻警惕自己，成為一個更好的人。

黃子佼今（24日）透過律師事務所發出聲明，提到：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再度受害之處，本人也再三表達深摯的道歉。」

同時也說明，本案為兒少案件，相關被害人個人資料均受嚴格保護，黃子佼無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，與全數被害人達成和解。

最後，聲明強調，雖然被害人均諒解黃子佼是在法律禁止前即已有下載，也表示願意原諒，但黃子佼仍自省身為公眾人物應以最高道德標準自我要求；因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警惕、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

黃子佼透過律師事務所發出道歉聲明。（翻攝自昪正國際法律事務所臉書）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

