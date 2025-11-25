黃子佼遭打臉「未跟所有人和解」！疑被害人不忍發聲

黃子佼聲稱和全數被害者和解，但有自稱受害人的網友，不認同此說法。(范揚光攝)

藝人黃子佼在今（25日）二審開庭前一天，發律師聲明稱「和全數被害人和解」，稍早二審判決出爐，黃子佼免蹲監獄，判刑1年6月、緩刑4年。不過，有名自稱受害者的網友，昨（24日）聲稱黃子佼沒跟她和解。

黃子佼聲稱和被害人全數和解，消息傳出，引發社會譁然。一名粉絲數4.6萬、自稱職業女攝影師的網友，在黃子佼新聞下方困惑地留言：「他沒有跟我和解，只有他的小編傳訊息給我，我一直叫黃出來面對這不是小編的事。最後我逼黃傳語音跟我道歉⋯。」她感慨：「我只能跟我自己和解，但他沒有跟我和解。他害了多少人，不值得擁有世界的美好。」

廣告 廣告

許多網友炸鍋，一面倒譴責黃子佼，而身為案件吹哨者的旅法網紅Zofia，亦留言聲援這名職業女攝影師，「妳很棒！妳值得這世上一切美好。」

隨後，Zofia在threads轉發女攝影師的留言，並發聲：「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人。新聞報導的全數和解，並不包括那些曾經被他性騷，還有他稱『合意性交』的那些女孩。」

不過，司法辦案需要靠實證，Zofia也知道這個道理，不禁心疼10幾年前的那些受害女子，只能自行舔舐傷口、試著與自己和解，「就如同今天起床打開手機，映入眼簾的又是那套精心設計過的藍色套裝，我下意識的盡速滑開，才能抑制住那股湧上心頭的噁心。」

Zofia表示，現在的生活幸福，心情已經翻頁，只是想替無管道訴說的受害者們出口氣，「雖然我們不認識、不曾見過面，但我們曾經有過一個群組，我無法忘記她們的傷痛。我有一點流量，有發聲的平台，這是我能為她們盡的一點微薄力量。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

潤娥見粉絲秀廚藝 看排字應援求安可

棒球》12強奪冠紀錄片 曾豪駒憶追夢

校園禁抖音小紅書 教育部喊難