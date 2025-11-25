黃子佼遭改判1年半！稱「懂被害人的痛」 嚴立婷怒轟：看不起你
藝人黃子佼在2023年捲入「Me Too」事件後，進一步遭追查出涉嫌下載大量女童、少女的性影像，多達2000部。他24日透過律師表示，已跟被害人全部和解，據悉，黃子佼在庭上表示，「我不懂法律，但我懂被害人的痛。」這句話讓藝人嚴立婷看不下去，氣憤地在社群平台上怒轟：「我看不起你！」
嚴立婷昨天在Instagram上PO出一則轉發黃子佼案件相關報導的限時動態，相當不滿寫下：「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT? （你真的知道你自己在說什麼嗎），用錢撫平傷痛，我看不起你！」
事實上，儘管黃子佼昨日透過律師表示，已跟被害人全部和解，並表示：「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」不過25日二審結果宣判，他仍被依涉犯《個資法》判1年半，不過可緩刑4年。
《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》
保護專線：113/ 110
婦女救援基金會：02-2555-8595
現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098
