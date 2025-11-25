黃子佼遭改判1年半！稱「懂被害人的痛」 嚴立婷怒轟：看不起你

藝人黃子佼在2023年捲入「Me Too」事件後，進一步遭追查出涉嫌下載大量女童、少女的性影像，多達2000部。他24日透過律師表示，已跟被害人全部和解，據悉，黃子佼在庭上表示，「我不懂法律，但我懂被害人的痛。」這句話讓藝人嚴立婷看不下去，氣憤地在社群平台上怒轟：「我看不起你！」

藝人嚴立婷怒轟黃子佼。 （圖／翻攝 IG love_mytwbaby ）

嚴立婷昨天在Instagram上PO出一則轉發黃子佼案件相關報導的限時動態，相當不滿寫下：「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT? （你真的知道你自己在說什麼嗎），用錢撫平傷痛，我看不起你！」

嚴立婷對於黃子佼在庭上的言論相當不滿。 （圖／翻攝 IG love_mytwbaby ）

事實上，儘管黃子佼昨日透過律師表示，已跟被害人全部和解，並表示：「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」不過25日二審結果宣判，他仍被依涉犯《個資法》判1年半，不過可緩刑4年。

黃子佼二審被依涉犯《個資法》判 1 年半，不過可緩刑 4 年。（圖／中天新聞）

