黃子佼開賓士肇事逃逸：沒感覺撞到人 今現身新北地院開庭「認1事」

社會中心／陳韋劭報導

藝人黃子佼去年8月間開車行經新北市三重區時，與一名女機車騎士發生碰撞，黃未等員警到場即離開，新北地檢署依肇事逃逸罪嫌起訴。黃子佼今天上午現身新北地院開庭，肇事逃逸部分他未做回應，僅點頭承認已與受傷女騎士和解。

檢警調查，2025年8月16日上午7時39分許，黃子佼駕駛一輛紅色賓士行經五谷王南街往重新路方向時，為禮讓前方一輛自巷口駛出的機車，突然向右偏並停止，導致與同向林姓女騎士（60歲）騎乘的普重機發生碰撞，黃子佼於事故後未依規定處置駛離現場。

黃子佼應訊時供稱，當時是為了要讓前方的機車通行才停下，當下沒感覺撞到人便離開。

黃子佼涉肇事逃逸被起訴，今現身新北地院開庭。（圖／翻攝畫面）

檢方勘驗行車紀錄器後，認為黃子佼應該是知道右側有人車倒地，才會突然煞車，之後再向左邊移動，試圖避開倒地的女騎士，偵查後依肇事逃逸罪嫌起訴。林姓女騎士因右前臂、左手肘及右膝受傷，對黃子佼提告傷害，雙方事後達成和解，女騎士撤告，予不起訴處分。

黃子佼今天上午9時許現身新北地院開庭，從進入法院到離開，僅不到10分鐘，關於肇逃不認罪部分，黃未做回應，僅點頭承認已與受傷女騎士和解。

