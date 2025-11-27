黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴

藝人黃子佼持有大量未成年性影像案昨日二審宣判，因違反《兒童及少年性剝削防制條例》被判1年6月、緩刑4年，判決結果引發社會強烈反彈。

權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專分析，黃子佼能獲得緩刑，主要因為已與大部分被害人達成和解。她指出，妨害性自主案件的司法程序對被害人而言是二度傷害，許多被害人選擇和解是為了盡早解脫，外界不應站在看熱鬧的立場指責被害人。

針對網路上有女性自稱被害人、表示未與黃子佼和解的說法，陳宇安表示，法院和解會有調解筆錄，私下和解也會有書記官確認，該名女網友應非本案起訴範圍內的被害人。她強調，黃子佼僅是這個變態產業的最末端，「拿他祭旗根本無濟於事」，背後的集團與黑暗勢力才是真正需要打擊的目標。

就在緩刑判決引發爭議之際，黃子佼今日再因另案遭起訴。新北地檢署指出，黃子佼今年8月24日上午7時許，駕車行經三重區五谷王南街時，因突然右偏煞停，導致林姓女騎士閃避不及倒地受傷。林女臉部、右前臂、左手肘、右膝等多處擦傷。

檢方調查發現，黃子佼在碰撞發生後，明知林女倒地受傷，卻未下車查看或採取救護措施，反而直接駕車離去。黃子佼雖辯稱當時視線集中在左前方機車，沒有察覺右側發生碰撞，但檢方勘驗監視器畫面後認為，機車倒地聲響巨大，且黃子佼車輛在林女倒地後還刻意往左移動，顯然知悉事故發生卻仍逕自離開。

親職專家趙逸帆對黃子佼輕判表達深切憂慮。她在臉書發文指出，如果傷害兒少的行為可以靠金錢、關係降低刑責，創意私房的5418名會員以及其他類似平台會害怕嗎？她擔心孩子們看到這樣的社會，會誤以為「努力守規則沒有意義」，這比任何判刑輕重都更危險。

趙逸帆呼籲家長以溫柔扎實的陪伴，讓孩子了解數位性剝削的嚴重性，在孩子使用手機時多加關注，並在他們加入陌生社群前多問一句「你認識這個人嗎？」她強調這不是監控，而是真正的同行與保護。

黃子佼肇事逃逸案將由法院審理，若罪名成立，可能影響其緩刑判決的執行。這起案件再次凸顯司法判決與社會期待之間的落差，以及打擊兒少性剝削犯罪的迫切性。

