黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴

藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。

黃子佼官司不斷，因「創意私房」購買持有兒少性影像，昨天二審遭判刑1年6月、緩刑4年，今天再被依肇事逃逸罪起訴。

根據新北地檢署起訴書，黃子佼今年8月24日上午7時許，開車行經新北市三重區五谷王南街巷口時，為讓左前方路口機車先行，突然往右偏並停止，導致右側機車閃避不及，林姓女騎士人車倒地，臉部、手部等多處擦傷。

檢方指出，發生碰撞後，黃子佼明知林女倒地受傷，卻未下車查看、報警處理或採取其他救護措施，反而直接駕車離去。

黃子佼供稱，他當時視線都集中在左前方的機車，因此沒發現右側發生碰撞。但檢方認為，當時林女機車與黃子佼車輛相近，且機車倒地聲音巨大，應可得知發生事故。且林女倒地後，黃子佼車輛還緩緩往左移動，顯然是要避開倒地的林女。

檢方今天偵查終結，依刑法第185之4條駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪嫌起訴黃子佼。至於涉過失傷害部分，因林女撤回告訴，另為不起訴處分。