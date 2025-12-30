黃子佼限制出境將屆滿 高院裁定「延長8月」理由曝

黃子佼限制出境出海延長8個月。（資料圖／報系資料照）

藝人黃子佼涉嫌持有未成年青少年性影像影片，案經上訴以後，二審改判1年6月、緩刑4年，服務180小時義務勞務以及參加3場次的法治教育，目前檢察官已提起上訴。而台灣高等法院審酌他有多次出入境紀錄等，仍有藉機逃亡可能，因此裁定延長限制出境8個月，可抗告。

黃子佼的限制出境、出海將在2026年1月1日期滿，高等法院今（30）日公布的裁定書指出，考量黃子佼身分、地位、經濟能力、所造成侵害、逃亡可能性，審酌他長年以來，有多次前往中國大陸、香港、日本等地的入出境紀錄，若黃子佼得以自由出境、出海，非無藉機逃亡的可能。

裁定指出，黃子佼雖然有固定住居所、近期無入出境紀錄、遵期到庭接受審判、已與全數被害人和解，且高等法院給予緩刑宣告，但本案尚未確定，因此仍有確保黃子佼日後審判及執行程序順利進行必要，裁定自2026年1月2日起延長限制出境、出海8個月。

回顧案情，黃子佼2023年被爆「#MeToo」風波，遭查自2014年起註冊成為「創意私房」會員，並非法持有2259部未成年性影像，一審依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑，併科罰金10萬元。上訴後，黃子佼力拼輕判以及緩刑，積極向被害人談和解。

法院二審宣判認黃子佼陸續購買、蒐集創意私房所販售的兒少性影像，屬於成年人故意對少年非法蒐集、處理個人資料等犯意，已與37名被害人和解並賠償完畢，改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。檢方12月24日向最高法院提起上訴。

