黃子佼限制出境、出海令「元旦屆滿」 今將高院出庭

今（29日）將出庭面對！黃子佼涉嫌持有多達2259部的未成年性影像，二審遭判1年6個月徒刑、緩刑4年，並得完成180小時義務勞役及參加3場法治教育課程，檢方不服於本月24日提上訴，由於黃子佼的出境出海禁令將在3天後（2026年1月1日）屆滿，高院今（29日）上午10點半開庭傳喚他到庭說明。

黃子佼。 （圖／翻攝畫面）

黃子佼從2014年2月12日起註冊成為「創意私房」網站會員以來，購買、下載巨量的未成年人性影像檔案，總計高達2259部，全案經台北地方法院一審時判處8個月有期徒刑，案件上訴後，高等法院考量他坦承犯行，並已與所有可辨識的被害人達成和解，因此改判1年6個月、緩刑4年。然而，仍有部分性影像因無法辨識被害人身分，已退回檢察官依法續行處理。

高檢署針對上訴理由說明，強調此類犯行對兒童及少年身心健全發展造成嚴重侵害，不應僅因與被害人和解及完成賠償就給予緩刑宣告，認為原判決有不適用法則或適用不當之違法情形。隨著黃子佼限制出境出海的禁令即將到期，今日上午10點半高院將傳喚他出庭進行說明。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前2項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。》

