黃子佼「全數和解」免關？律師曝「2關鍵」換自由！

知名主持人黃子佼2023年爆出性騷醜聞，捲入「#Me Too」事件後，涉嫌持有逾2000部未成年影像，受害人至少有47人。黃子佼不僅形象全毀、事業停擺至今，10月證實與女星孟耿如離婚；一審遭判8月徒刑，今（25）日二審宣判，黃子佼遭判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年。對此，律師林智群今（25）發文揭「2關鍵」，感嘆「有錢真好」。





黃子佼突宣布「全數和解」二審改判免關！律師曝「緩刑2關鍵」：有錢真好

二審宣判前夕，黃子佼昨（24日）突透過律師發出聲明，宣布已和全數被害人和解。（圖／翻攝自黃子佼臉書、「昪正國際法律事務所」臉書）

黃子佼2023年捲入性騷案，涉嫌收藏大量未成年影片，遭一審判刑8月，併科罰金10萬元，上訴二審後撤銷原判決，改判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年。然而宣判前夕（24日），黃子佼突透過律師發聲明，宣布已和全數被害人和解。林智群稍早發文指出，表示得知消息後覺得「心得就是有錢真好」。他進一步解釋，雖然錢財買不到生死，但在訴訟過程中，有錢人仍可能取得相對優勢，包括「委託好律師」、「有財力跟被害人和解，換取被害人原諒＋法院給緩刑」。

黃子佼突宣布「全數和解」二審改判免關！律師曝「緩刑2關鍵」：有錢真好

律師林智群曝「2關鍵」，感嘆「有錢真好」。（圖／翻攝自民視新聞資料照、林智群臉書）

不過，林智群認為「不過黃子佼聲稱跟所有被害人和解，我覺得不太可能！」，提出質疑「黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？」，推測「黃子佼只是跟『願意站出來告他』的被害人和解，至於那些害怕二次傷害不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，黃子佼是不可能找到他們和解的。」。此外，林智群還不忘開嘲「黃子佼不用花19年挖土，不用爬糞管500碼，花一點錢，就可以奔向自由。」。



《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

