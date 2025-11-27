黃子佼「判刑1年半、緩刑4年」網怒批太輕！律師曝原因：他只是變態產業的最末端

藝人黃子佼持有2341部未成年性影像案，25日二審改判1年6個月、緩刑4年，並需完成180小時義務勞務與3場法治教育。判決一出隨即引發外界強烈不滿，不少網友質疑「怎麼判這麼輕」，對此，網紅律師巴毛（陳宇安）在社群平台發文，逐點分析這次判決背後的原因。

巴毛律師指出，黃子佼在宣判前一天透過律師表示「已經跟全部被害者和解」，若與受害人達成和解且獲得原諒，法院給予緩刑並不令人意外。她提到，大眾常無法理解為何受害者願意和解，但妨害性自主案件的偵查與審理往往讓人反覆面對創傷，「整個過程對被害人就是一種折磨，他必須反覆地被詢問被害的過程、各種細節。」她也分享，有些受害者在諮詢後甚至選擇不提告，只因為「完全不想再面對」相關經歷。

巴毛律師呼籲外界：「請不要站在自己想看大場面的立場去指責被害人。」至於外界質疑和解等同「有錢判生、沒錢判死」，她強調，和解並不是法律規定一定能獲得緩刑，過去也有賠償後仍被判刑的案例，只是當被害人願意原諒，被告通常較有機會獲得緩刑。

日前有網友跳出來表示「自己是被害者、沒有和解」，因此黃子佼聲稱「全數和解」不實。巴毛律師針對此情形解釋，是否和解不可能僅憑被告單方說法，「如果是在法院和解會有調解筆錄，私下和解也會確認是否簽和解書，沒有的話書記官也會打電話去確認。」她推測該名女子應非本案起訴範圍的被害人，因此不在法院審酌範圍內。

此外，網路上也出現不少未經查證的說法，包括有人稱黃子佼是「創意私房」論壇最高級會員，甚至宣稱會員能「指定綁架或性侵未成年人」。對此，巴毛律師明確指出：「判決完全沒提到這件事。」即便會員等級較高，也不能直接推論涉及其他犯罪，「沒有證據就不能隨便亂判。」

她也強調，黃子佼這起案件能被指責的行為，是持有未成年性影像，「他就是這個變態產業的最末端。」即使他的行為令人憤怒，但「拿他祭旗根本無濟於事」，真正的問題在於背後的集團與龐大黑暗勢力，「真正的深淵根本就不是小小一個黃子佼而已。」

