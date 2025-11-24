黃子佼「創意私房案」二審前一天宣布和被害人全數和解

藝人黃子佼（取自中央社）

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判8月，二審明天將宣判，他先前已與30名被害人和解，今（24）日黃子佼透過律師聲明證實，已在法院協助下與所有被害人完成和解。

律師指出，被害人資料均受遮掩保護，黃子佼無法私下聯繫，而和解過程中被害人向法院表示他與「誘拍」行為無關，下載內容也多為成人影像，且皆在兒少法修法前發生。黃子佼則坦言一時好奇釀成嚴重後果，導致失去妻女及演藝事業，並承諾未來會持續自省，努力成為更好的人。