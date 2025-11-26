黃子佼「創意私房案」二審改判緩刑 律師分析刑度其實比一審重：肉會痛

黃子佼24日透過律師表示，已與所有受害者達成和解，並公開道歉，承諾未來努力改善自己。資料照，呂志明攝



藝人黃子佼因被檢警查出是非法兒少色情網站「創意私房論壇」高級會員，家中電腦還下載了超過2千部兒少性影像檔案，一審認定被害人35人，依《兒少性剝削條例》判刑8個月，檢方上訴並追加《個人資料保護法》罪，二審昨日（11/25）改判1年6個月，附條件緩刑4年。律師李怡貞昨日在臉書發文表示，黃子佼這個緩刑確實不好拿，且緩刑時間也很長，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」

據調查結果顯示，黃子佼於2014年2月12日註冊為「創意私房」會員，並付費下載至少48部未成年少女性影像（計47人受害），砸錢珍藏的檔案中，標題多顯示「制服」、「運動會」、「國中」，其中年紀最輕的少女約只有10歲，被檢方依《兒少性剝削條例》提起公訴。

不過黃子佼一審出庭時，供詞卻避重就輕，最後一審認定被害人共35人，並判黃子佼8月有期徒刑、併科罰金10萬元，其餘12名未到案的被害人則退回檢方偵辦。檢方不滿判刑過輕提起上訴，另將12名被害人併案高院，同時認定憑性影像可確認被害人的身分，因此向高院追加《個資法》罪名。

高院昨日宣判二審結果，由於黃子佼改口認罪，並和37名被害人全數達成和解並支付完畢，高院因此改認定黃子佼違反《個人資料保護法》較重的罪名，判處有期徒刑1年6個月、緩刑4年，還要服180小時義務勞務、參加3場法治教育課程。消息傳開後，掀起各界正反意見討論。

李怡貞昨日也在臉書發文表示，黃子佼這個緩刑確實不好拿，如果沒有和被害人全數和解，或許拿不到，且緩刑時間也很長，就是賭他這4年能不能克制自己，不要一犯再犯。李怡貞也指出，二審整體刑度還是比一審重，除了花錢和被害人和解外，黃子佼還要服勞務、參加法治教育，現實層面的懲罰比一審多很多。

「法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。」李怡貞表示，畢竟現代人願意承認錯誤真的越來越少，但雖說「人非聖賢、孰能無過」，只是黃子佼不太適合這句話，「『人』適不適格都有疑問了。」希望黃子佼24日發出的律師函，不是要復出螢幕的試水溫手段，況且她也不認為還有人想看到黃子佼復出。「最後，希望黃子佼事件被傷害的被害者都能真正得到心理上的安慰，這才是最重要的事。」

《太報》關心您:

若遭遇性騷擾或性侵害,請撥打113保護專線，或聯繫勵馨基金會（02-8911-8595）尋求專業協助，並向各縣市社工尋求心理諮商、法律諮詢與陪同服務。

若遭遇性私密影像外流,請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線（02-2577-5118）申訴下架，並保留證據向警方報案。數位性暴力不是你的錯,勇敢求助。

