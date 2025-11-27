黃子佼「玩弄少女又偷拍」為何判這麼輕？律師點關鍵：背後勢力更可怕

記者趙浩雲／台北報導

藝人黃子佼持有2341部未成年性剝削影片一案，二審在25日改判1年6月、緩刑4年，而且受害者不僅是原先35人，而是增加到2千多人。判決一出，大批網友怒轟認為黃子佼偷拍與玩弄少女很可惡「怎麼可以判這麼輕？」網紅律師 「巴毛律師」陳宇安也在粉專發文分析原因。

陳宇安指出，黃子佼在宣判前一天透過律師宣布「已經跟全部被害者和解」，若這件事屬實，法院給緩刑其實並不意外。他表示，外界看到「全數和解」後容易怒火中燒，但「很多人不能理解被害人為什麼要和解」，然而真實狀況是，妨害性自主案件的偵查與審判對被害人是一種反覆折磨。

他直言，許多被害人選擇和解的真正原因不是其他人想像的：「不是貪錢、不是被說服，而是他們真的不想再面對細節了。」有些人甚至在諮詢後決定不提告，「因為不想再重複講一次受害過程」。因此呼籲外界「請不要站在想看大場面的立場去指責被害人」。

至於有網友質疑「黃子佼說他跟全部被害人和解，結果有人跳出來說沒有」，巴毛律師也澄清，該名女子應非本案起訴範圍內的被害人，法院審酌的是「訴訟內」的被害人意願。

對於網路上流傳的說法，例如有人指控黃子佼是「創意私房」的高級會員，甚至懷疑他能「指定綁架未成年」，巴毛律師也提醒：「判決完全沒提到這件事。」即便會員等級高，也不能等同於犯罪，「沒有證據就不能亂判」。他強調，黃子佼的行為固然可惡，但就這起案件而言，「他就是這個變態產業的最末端」。

巴毛律師提醒，「黃子佼很可惡，但拿他祭旗根本無濟於事，背後真正的集團，龐大黑暗勢力，真正的深淵根本就不是小小一個黃子佼而已。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

