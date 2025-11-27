黃子佼「玩弄少女又偷拍」為何判這麼輕？律師點關鍵：背後勢力更可怕
記者趙浩雲／台北報導
藝人黃子佼持有2341部未成年性剝削影片一案，二審在25日改判1年6月、緩刑4年，而且受害者不僅是原先35人，而是增加到2千多人。判決一出，大批網友怒轟認為黃子佼偷拍與玩弄少女很可惡「怎麼可以判這麼輕？」網紅律師 「巴毛律師」陳宇安也在粉專發文分析原因。
陳宇安指出，黃子佼在宣判前一天透過律師宣布「已經跟全部被害者和解」，若這件事屬實，法院給緩刑其實並不意外。他表示，外界看到「全數和解」後容易怒火中燒，但「很多人不能理解被害人為什麼要和解」，然而真實狀況是，妨害性自主案件的偵查與審判對被害人是一種反覆折磨。
他直言，許多被害人選擇和解的真正原因不是其他人想像的：「不是貪錢、不是被說服，而是他們真的不想再面對細節了。」有些人甚至在諮詢後決定不提告，「因為不想再重複講一次受害過程」。因此呼籲外界「請不要站在想看大場面的立場去指責被害人」。
至於有網友質疑「黃子佼說他跟全部被害人和解，結果有人跳出來說沒有」，巴毛律師也澄清，該名女子應非本案起訴範圍內的被害人，法院審酌的是「訴訟內」的被害人意願。
對於網路上流傳的說法，例如有人指控黃子佼是「創意私房」的高級會員，甚至懷疑他能「指定綁架未成年」，巴毛律師也提醒：「判決完全沒提到這件事。」即便會員等級高，也不能等同於犯罪，「沒有證據就不能亂判」。他強調，黃子佼的行為固然可惡，但就這起案件而言，「他就是這個變態產業的最末端」。
巴毛律師提醒，「黃子佼很可惡，但拿他祭旗根本無濟於事，背後真正的集團，龐大黑暗勢力，真正的深淵根本就不是小小一個黃子佼而已。」
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
吳慷仁看香港大火連線報導「徹夜未眠」 心痛發聲：別再有民眾警消傷亡
籃藍遭胡瓜襲胸「小禎加碼爆料有男友」 李進良不忍了：看不懂邏輯在哪
Fumi阿姨真實年齡曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來
黃志明車禍身亡！大馬娛樂大亨「超狂背景曝光」一票人看錯：以為黃明志
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 4 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 17 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 23 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 42 分鐘前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 1 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 2 小時前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 1 天前